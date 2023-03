De cara a las elecciones del 2024, el diputado federal Santiago Creel Miranda confesó que quiere ser el primero del Partido Acción Nacional (PAN), en apuntarse como candidato a la presidencia de la República y ser el abanderado de su partido y de la alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD.

De gira en Nuevo León, en donde se reunió con vecinos de San Pedro Garza García, el panista compartió sus aspiraciones.

“Yo aquí vengo, vamos a saludar a los vecinos de esta comunidad y quiero yo venir a informarles de viva voz, que estoy listo, que estoy decidido, que estoy determinado, con todo el ánimo, con todo el corazón, para ser el primero en registrarme en mi partido para buscar representar los colores azul y blanco”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El partido se llama Coahuila’: Manolo Jiménez a panistas en Torreón

Indicó que también representaría los colores de la alianza y de toda la oposición. “De todos los que estamos de este lado en contra de lo que está haciendo el gobierno”, estableció.

Su intención es que los ciudadanos lo vean, lo conozcan, así como a sus ideas.

“Aquellos que me conocen, pues que me vuelvan a ver, los que no me conocen, pues que me vean, que conozcan mis ideas, porque quiero que me acompañen el día que se abra el registro y sea yo el primero que esté ahí, pero junto con todas y todos”, mencionó.

Cuestionado si se ve como el candidato único de su partido, respondió que eso dependerá de la militancia porque en el PAN “no hay línea”.

“Ustedes los conocen, somos rebeldes de corazón, aquí no hay líneas, aquí hay voluntad y hay libertad, entonces eso ya lo dirán quienes deban de impulsar a otros candidatos, y todas y todos son bienvenidos”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Reprocha Santiago Creel a Estados Unidos por sugerir intervención militar a México

También destacó que el PAN es el partido líder de la oposición y es por ello que buscará liderar la contienda. “El partido más importante en la oposición en todo el país es el PAN, es el líder de la oposición, vamos a liderar la campaña”, sostuvo.