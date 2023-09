SAT exhibe irregularidades de donatarias por sismo de 2017

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a más de 20 fundaciones autorizadas para recibir recursos destinados a atender a los damnificados del sismo de 2017 , quienes no han podido aclarar los remanentes de los donativos o que aún cuentan con ellos y no han sido dispersados entre los afectados a seis años del desastre natural.

DONATARIAS QUE NO HAN ACLARADO EL REMANENTE ANTE EL SAT

Por otro lado, el SAT encontró 17 donatarias que no han aclarado al servicio tributario el remanente de recursos pendientes por aplicar, con un total de 18 millones 617 mil 797 pesos.

- Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. con 6 millones 985 mil 150 pesos.

- Médicos sin Fronteras A.C. con 3 millones 679 mil 423 pesos.

- Fundación Grupo Modelo A.C. con 2 millones 233 mil 840 pesos.

- Vamos a Dar A.C. con 1 millón 937 mil 765 pesos.

- Fondo Unido Rotario de México A.C. con 1 millón 380 mil 283 pesos.

SAT: DONATIVOS DEDUCIBLES DEL ISR

El Servicio de Administración Tributaria recordó en su comunicado que las organizaciones civiles o fideicomisos cuentan con su autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR); por lo que se consideran como no contribuyentes de dicho impuesto.

Pero, como parte de sus obligaciones fiscales para conservar con la autorización, es obligatorio que las donatarias destinan su patrimonio, donativos y rendimientos única y exclusivamente a los fines propios del objeto social aprobado.

En este caso, como algunas no cumplieron, advirtieron que serán susceptibles a que el SAT revoque o no renueve la vigencia de la autorización; incluso, tendrán que pagar las sanciones que en su caso no procedan.