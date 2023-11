Se acerca el desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2023 en Nueva York... ¿Qué día es, a qué hora y dónde verlo?

Este 2023, el Día de Acción de Gracias será el jueves 23 de noviembre y uno de los eventos más importantes para celebrarlos es el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s ®, del cual ya se revelaron detalles de la nueva edición, como fecha, horario y globos que podrán verse.

CHER PROTAGONIZARÁ EL TRADICIONAL DESFILE DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S

Los organizadores del desfile de Acción de Gracias de Macy’s de este año han contratado a la ganadora de un Oscar, un Emmy y un Grammy para su 97ª edición. Cher hará su aparición justo antes del final del desfile, señalado por la llegada del trineo de Santa Claus, según dijeron los organizadores.

El desfile de este año contará con 16 globos gigantes de personajes, 26 carrozas, 32 inflables novedosos y patrimoniales, 12 bandas de música, 700 payasos y ocho grupos de actuación.

Es una época ajetreada para Cher, que se prepara para lanzar una edición con motivo del 25 aniversario de su álbum “Believe”, ganador de un Grammy, y acaba de presentar su primer disco nuevo en cinco años, “Christmas”.

Por primera vez en su larga historia, la tradición navideña comenzará a las 8:30 a.m. (ET), 6:30 hora de México, media hora antes que en años anteriores, y será inaugurada por el multi-instrumentista y ganador de un Grammy Jon Batiste.

También actuarán Bell Biv DeVoe, Brandy, Chicago, En Vogue, ENHYPEN, David Foster y Katharine McPhee, Drew Holcomb y The Neighbors, Jessie James Decker, Ashley Park con algunos Muppets de “Sesame Street”, Pentatonix, Paul Russell, Amanda Shaw, Alex Smith y Manuel Turizo.

Siete nuevos gigantes del globo se unirán a la alineación: “Beagle Scout Snoopy”, “Blue Cat & Chugs”, “Kung Fu Panda’s Po”, “Leo”, “Monkey D. Luffy”, “Pillsbury Doughboy” y “Uncle Dan”.

Broadway estará representado por actuaciones de “& Julieta”, “Back to the Future: The Musical”, “How To Dance In Ohio”, “Shucked” y “Spamalot”, con la aparición de Josh Gad y Andrew Rannells de “¡Gutenberg! The Musical”.

Entre los globos gigantes que regresan figuran “Bluey”, “Diary of a Wimpy Kid”, “Paw Patrol”, “Ryan’s World”, “Pikachu”, “Ronald McDonald”, “Stuart the Minion” y “SpongeBob SquarePants”.

FECHA Y HORA DE INICIO DEL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S EN NUEVA YORK (2023)

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s será el jueves 23 de noviembre e iniciará a las 8:30 de la mañana (6:30 hora de México). Por primera vez en su larga historia, la icónica tradición navideña comenzará 30 minutos antes en Nueva York y en la transmisión nacional oficial.

¿CUÁL ES LA RUTA DEL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S?

Inicia en West 77th Street y Central Park West. Avanza por Central Park West, rodea Columbus Circle y llega a la convergencia entre Central Park South y Sixth Avenue. Finalmente, baja por la Sexta Avenida hasta Macy’s Herald Square.

¿CÓMO VER EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S 2023?

El desfile se transmitirá por NBC /Peacock de 8:30 am a 12:00 pm (6:30 horas en México) en todas las zonas horarias el 23 de noviembre o podrás seguirlo a través de VANGUADIA MX.

¿CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPARÁN EN EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S?

En el desfile 97 del Día de Acción de Gracias de Macy’s participarán 5 mil voluntarios, 16 globos con personajes destacados, 26 carrozas fantásticas, 32 globos tradicionales y novedosos, más de 700 payasos, 12 bandas de música y nueve grupos de actuación.