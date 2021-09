$!Se agarran del chongo... Armando Guadiana y Javier Lozano se enfrentaron en redes sociales

“El senador @aguadiana es presidente de la Comisión de Energía de esa Cámara . Y es conocido como ‘el rey del carbón’, uno de los principales proveedores de la @CFEmx . Qué bueno que se acabaron los conflictos de interés y el compadrazgo en la pinch*e 4T”, escribió el también ex senador de la República.

El militante de Acción Nacional inició las hostilidades pues en su cuenta de Twitter señaló que la Cuarta Transformación ha mentido ante la ciudadanía, debido a que no se han disuelto los conflictos de interés ni los compadrazgos, poniendo como ejemplo al coahuilense.

“Te corrijo de tus dos mentiras: ya no soy presidente de la Comisión de Energía y no soy Proveedor de la @CFEmx. Ser opositor no solo es señalar, sino fundamentar con evidencia, tuitear cualquiera. Saludos”, expresó el empresario.