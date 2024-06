Se despide AMLO de maestros y les agradece por no dejar de dar clases

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió en su conferencia matutina de los maestros y las maestras del país, a los cuales agradeció que durante su mandato no se hayan presentado paros.

“No hubo, en mi gobierno, paros. Nunca dejaron de dar clases. Y todo consistió en que nos entendimos porque, primero, les respetamos”, mencionó el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: Diálogo entre Sheinbaum y gobernadores fue buena, afirma AMLO

A través de sus redes sociales difundió en su cuenta de X (antes Twitter) el jefe del Ejecutivo federal señaló que en sexenios anteriores hubo campañas de desprestigio contra el sector magisterial.

“Hubo un tiempo en que querían echarles la culpa a las maestras, a los maestros del atraso educativo. Cuando, pues todos sabemos que son varios los factores que impiden el que se avance en lo educativo”, mencionó el mandatario.

“¿Cómo vamos a hablar mal de nuestras maestras, de nuestros maestros, si lo que somos se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros? Lo que yo soy se lo debo, bueno, en la primaria a la finada Guadalupe Antonio, que me dio sexto año. No se me va a olvidar nunca. Y en la secundaria, ¿cómo se me va a olvidar? Todavía vivo mi maestro Rodolfo Lara Laguna. Era un maestro excepcional, extraordinario, porque nos daba Civismo”, mencionó el mandatario.