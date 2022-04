Se disculpa Quadri con María Clemente en ‘conmovedor’ encuentro; condena violencia trans

Gabriel Quadri, diputado del PAN, finalmente enclareció sus diferencias con la diputada transgénero María Clemente, con quien llegó a tener discusiones sobre la comunidad LGBT y encuentros penosos en la Cámara.

No obstante, en sus más recientes encuentros, se le ve acompañado de la legisladora.

“Yo también me he equivocado, quiero reiterar todo mi respeto a las comunidades trans, como dice María Clemente, podemos diferir, pero coincidimos en muchas cosas, yo condeno cualquier tipo de discriminación y desde luego también la violencia contra las mujeres trans, le reitero a la diputada mi apoyo y le agradezco este gesto, personalmente me conmueve, se me está hasta quebrando la voz”, sentenció para las cámaras.

Por su parte, María Clemente agregó que ella también se ha equivocado ante los medios y ante la gente, “y las conductas tienen correción, no podemos ni necesitamos pensar absolutamente igual, pero tenemos coincidencias y estas coincidencias es donde nace la paz, la concordia para México, por eso vengo acompañada del dipuado Quadri”.

Asimismo, Quadri no refirió de su relación con la también legisladora trans, Salma Luévano, adelantando que el tema tendrían qué verlo con su abogado; mientras, agregó que no ha tomado el curso de sensibilización ordenado por el Tribunal Electoral.

En una sesión, Quadri se refirió a Luévano como “señor”, lo cual le valió la sanción y, de igual manera, su nombre quedó inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Muejres, en Razón de Género, del INE.

El diputado ya habría ofrecido sus disculpas hacia Luévano en Twitter, sentenciando:

“Ofrezco una disculpa a la diputada federal Salma Luévano Luna, porque las expresiones que emití en mi cuenta de Twitter fueron ofensivas, discriminatorias, y que generaron odio y vulneraron los derechos políticos-electorales de las mujeres-trans”.

Por otro lado, María Clemente anunció la iniciativa que buscará agregar al código penal la tipificación del “transfeminicidio”.