¡Se le fue el avión a AMLO!... avión presidencial viajará a Tayikistán a las 3 de la tarde

El titular de Banobras informó que el valor comercial de esta nave en 2019 fue de dos mil 397 millones 600 pesos, pero que se devaluó de forma constante hasta el 2023 a un precio de mil 657 millones de pesos. La venta se llevó a cabo en un proceso que duró casi cuatro años en los que se tuvo que realizar diversas conversaciones con organismos internacionales.

Destacó que en 2021 se tuvieron 86 ofertas que tuvieron que ser descartadas por la falta de seriedad o porque los precios que estaban por debajo de lo esperado. Explicó que entre 2022 y 2023 hubo ocho declaraciones de interés, pero la más favorable fue la del gobierno de Tayikistán.

El polémico avión presidencial fue vendido el pasado 20 de abril al Gobierno de Tayikistán tras más de cuatro años de ofertarlo como una de las mayores promesas de campaña de AMLO. Sin embargo, este fue objeto de polémica por el precio que fue pagado.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus opositores los critican por la venta del avión presidencial como si lo “hubiese comprado” él, en lugar de Felipe Calderón o usado como Enrique Peña Nieto.

“Nos están culpando a nosotros ya dándole la vuelta como si yo hubiese comprado el avión, como si yo hubiese usado el avión, como si yo fuese el responsable de ese despropósito de comprar un avión de lujo carísimo para pequeños faraones”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario reiteró que utilizar dicho vehículo utilizaba demasiados recursos para ser utilizado en distancias cortas.

“Sobre la venta del avión, el Reforma decía que los rusos lo habían comprado y hasta me recuerda cuando estábamos en campaña y decían que me estaban financiando los rusos y que hasta ya no era yo el propio Andrés Manuel sino Andrés Manuelovich”, expresó, adempás de mostrar un video de 2018.