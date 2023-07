‘Se levantó una mano’... Mario Bezares rompe el silencio y habla sobre la visita de “El Mayo” Zambada al programa de Paco Stanley (video)

Como cada tarde en ese entonces, el también actor se presentaba en sus emisiones para divertir al público, pero el éxito del programa fue tal que incluso hubo una ocasión en la que un conocido narcotraficante mexicano y líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, fue a visitarlo al programa debido a su fama.

En la serie que indaga lo que ocurrió el 7 de junio de 1999, día en que mataron a Paco Stanley, también muestra diversos momentos polémicos en la vida del exitoso presentador , uno de ellos ocurrió el día que el Mayo Zambada visitó su programa. Al respecto, ahora Mario Bazares (quien era conductor al lado de Stanley) se ha pronunciado entorno a este polémico momento en la carrera de ambos y ha asegurado que en aquellos tiempos el acceso al programa era libre para todo el público.

TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Adame sobre asesinato de Paco Stanley... ‘Tenía una deuda de más de 50 kilos de cocaína’ (video)

MARIO BAZARES ASÍ VIVIÓ AQUEL DÍA

La serie documental sobre el asesinato de Paco Stanley, dejó entrever algunos nexos que tenía el conductor de televisión con el narcotráfico; sin embargo, uno de los personajes que no habló o desconoció el tema fue Mario Bezares, quien dijo nunca haber sabido de tales vínculos criminales.

En entrevista para el podcast de Doble G, Mario Bezares habló sobre uno de los momentos más polémicos que se vieron en la serie de televisión cuando Paco Stanley le manda saludos al Mayo Zambada, quien es uno de los líderes del narcotráfico; sin embargo, el co-conductor respondió que no estaba enterado de quién entraba a los shows televisivos.

“Ese no, ni si quiera sabíamos y ahí lo dice. Y no, o no sé, ahí sí no te puedo decir ni quién fue, ni quién es y dice ahí la familia de...”, dijo Mario Bezares en el podcast de Doble G, quien volvió a negar que tuviera algún nexo con el narcotráfico.

En el documental llamado “El Show: Crónica de un Asesinato” el narcotraficante conocido como Ismael “El Mayo” Zambada fue vinculado con el fallecido conductor, Paco Stanley, esto específicamente desde que se sabe que el líder delincuente al que se le atribuye un papel importante en la expansión y operaciones del Cártel de Sinaloa le pidió en una ocasión a Stanley que le mandara saludos en un programa en vivo.

Al respecto, Mario aseguró que su compañero Paco no sabía que le iban a mandar ese mensaje y tampoco que el líder del narcotráfico visitaría el programa.

Mario Bezares aclara que ambos conductores no estaban al tanto de quién entraba o quién no asistía al show, pues era completamente libre la entrada al foro.