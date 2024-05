Se ponen en juego años de opresión o de libertad: Xóchitl Gálvez

La candidata reiteró que de ganar la presidencia estará “para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir”.

Por su parte, el candidato a la jefatura del gobierno capitalino, Santiago Taboada, exhortó a la ciudadanía a que acuda a votar el próximo 2 de junio y afirmó que “la esperanza cambió de manos”.

“Queremos demostrar que no solamente les vamos a ganar sino que vamos a ser el mejor gobierno en la historia de la Ciudad”, puntualizó el panista.

Taboada consideró que el actual gobierno está sometido por la extorsión y miedo, además la ciudad está paralizada por la negligencia.

“Prefirieron abrazar a los delincuentes que abrazar a las víctimas; polarizaron la Ciudad en una lucha clasista”, puntualizó el candidato.