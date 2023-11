¡Se queda en Morena! Marcelo Ebrard se ‘arregló’ con Claudia Sheinbaum y seguirá en la 4T

NEGOCIACIÓN

Marcelo Ebrard detalló que hubo un entendimiento con Claudia Sheinbaum para que este grupo grupo político tenga representación en los órganos directivos de Morena. En este sentido el excanciller señaló que debe reconocerse su lugar como segunda fuerza al interior del partido.

“Ya hubo un entendimiento con ella, no diría que un pacto (...) es la respuesta con el bastón de mando de Claudia Sheinbaum. Ya dirige ella este tipo de respuestas”, mencionó.

“Si somos la segunda fuerza en Morena, debemos ser tratados como tales. Este es un acuerdo político.. yo no he querido nada. No voy a cambiar de partido ni a dejar de luchar”, añadió.

Ebrard Casaubón informó que por el momento no está contemplando ocupar una senaduría o se le ha ofrecido algún cargo, y que este tema es algo que “verá más adelante”.

Durante una conferencia el excanciller enfatizó que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, fueron parte de las negociaciones.