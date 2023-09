‘Se repartía PRIAN queso, por eso no había pleitos’, señala Samuel García

“¿Por qué otros Gobernadores no hacían toda esta obra pública? ¿Qué hizo (el ex Gobernador priista Rodrigo) Medina? Díganme una obra pública que haya hecho Medina, ¿El Bronco?” , cuestionó en un mensaje que difundió por Instagram .

Durante una visita a General Terán , donde según sus publicaciones en redes se concluyeron una guardería y un parque lineal , el Mandatario estatal dijo que su Administración puede realizar más obra pública porque no hay acuerdos con políticos corruptos.

En medio del enfrentamiento que mantiene con diputados y Alcaldes del PAN y el PRI , el Gobernador emecista Samuel García sostuvo ayer que si antes no había pleitos, es porque se ponían de acuerdo para robar.

“Llegaban y como eran muy cómodos y no querían pelear, se sentaban con los corruptos, a repartir el queso”, añadió, “por eso nunca veían al Bronco que se peleara con el PRI o con el PAN. Ganaban y (decían): ‘Ya gané, me amacizo, a robar, me hago rico... a ver, panistas, ¿qué quieren?, ahí va la lana, róbensela ¿y la obra? ¿y los hospitales? ¿y las carreteras? ¿y las escuelas de tiempo completo? ¡se lo robaban!”.

García, quien por segundo día realizó una gira con actos públicos sin convocar medios de comunicación, destacó los proyectos para Terán, municipio gobernado por su cuñado David Jonathan Sánchez.

“Terán se llevó la mitad del presupuesto”, dijo el Gobernador.