Secretaria de Educación de Sinaloa reprocha ausentismo en escuelas: ‘Yo no veo por ningún lado el peligro’ (VIDEO)

SECRETARIA RECORRE ESCUELAS DESIERTAS DEBIDO A MIEDO POR INSEGURIDAD EN SINALOA

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, Esparza Navarrete manifestó su descontento al constatar que la institución no había retomado las clases presenciales, como se había ordenado. Eran las 7:20 de la mañana cuando la funcionaria llegó al plantel, y lo encontró desierto. Según relató, los supervisores no acataron la indicación emitida por la SEPyC, lo que provocó que la escuela permaneciera cerrada.

“La escuela luce desierta, no atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores. Solamente para que no digan que no se vino, que si están trabajando, les informo, estoy yo aquí, no pasa nada”.

La titular de la dependencia señaló que había recorrido previamente sectores como La Conquista y El Tamarindo, sin percibir situaciones de riesgo. Además, subrayó que no contaba con escoltas ni choferes durante su trayecto, afirmando que la situación era segura para el personal docente y los estudiantes. “Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro”, expresó Esparza en la transmisión.