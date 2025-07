La poderosa hermana de Kim Jong Un rechaza la propuesta de apaciguamiento de Corea del Sur

La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un rechazó una propuesta de apaciguamiento del nuevo gobierno liberal de Corea del Sur, declaró que Corea del Norte no tiene interés en conversaciones con Corea del Sur sin importar qué propuesta ofrezca su rival.

Los comentarios de Kim Yo Jong sugieren una vez más que Corea del Norte, ahora preocupada por la expansión de su cooperación con Rusia, no tiene intención de retomar la diplomacia con Corea del Sur y Estados Unidos en el futuro próximo. Sin embargo, los expertos afirman que Corea del Norte podría cambiar de rumbo si considera que no puede mantener los mismos lazos florecientes con Rusia cuando la guerra entre Rusia y Ucrania se acerque a su fin.

“Aclaramos una vez más la postura oficial de que no importa qué política se adopte o cualquier propuesta que se haga en Seúl, no tenemos ningún interés en ello y no hay razón para reunirnos ni tema que discutir con Corea del Sur”, dijo Kim Yo Jong en una declaración difundida por medios estatales.

Esta es la primera declaración oficial de Corea del Norte sobre el gobierno del presidente surcoreano Lee Jae Myung, quien asumió el cargo a principios de junio. En un esfuerzo por mejorar las deterioradas relaciones con Corea del Norte, el gobierno de Lee ha suspendido las transmisiones anti-Pyongyang desde altavoces, ha tomado medidas para prohibir a los activistas el lanzamiento de globos con panfletos de propaganda a través de la frontera y ha repatriado a los norcoreanos que fueron arrastrados al sur en embarcaciones de madera meses antes.

Kim Yo Jong calificó estas medidas como “esfuerzos sinceros” del gobierno de Lee para fortalecer los lazos. Sin embargo, afirmó que el gobierno de Lee no será muy diferente de sus predecesores, citando lo que denomina “su confianza ciega” en la alianza militar con Estados Unidos y su intento de “enfrentarse” con Corea del Norte. Mencionó los próximos ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos , que Corea del Norte considera un ensayo de invasión.

Corea del Norte ha evitado dialogar con Corea del Sur y Estados Unidos desde que la crucial diplomacia nuclear entre el líder Kim Jong-un y el presidente Donald Trump se desmoronó en 2019 debido a disputas sobre las sanciones internacionales. Desde entonces, Corea del Norte se ha centrado en construir armas nucleares más potentes dirigidas a sus rivales.

Corea del Norte prioriza ahora la cooperación con Rusia mediante el envío de tropas y armas convencionales para apoyar su guerra contra Ucrania, probablemente a cambio de asistencia económica y militar. Corea del Sur, Estados Unidos y otros países afirman que Rusia podría incluso proporcionar a Corea del Norte tecnologías sensibles que puedan mejorar sus programas nucleares y de misiles.

Desde que comenzó su segundo mandato en enero, Trump ha alardeado repetidamente de sus vínculos personales con Kim Jong-un y ha expresado su intención de reanudar la diplomacia con él. Sin embargo, Corea del Norte no ha respondido públicamente a la propuesta de Trump.

A principios de 2024, Kim Jong-un ordenó la reescritura de la constitución para eliminar el objetivo estatal de larga data de una unificación pacífica de Corea y consolidar a Corea del Sur como un “enemigo principal invariable”. Esto sorprendió a muchos expertos extranjeros, ya que se consideró que eliminaba la idea de un Estado compartido entre las Coreas divididas por la guerra y rompía con los anhelados sueños de sus predecesores de lograr pacíficamente una Corea unificada según los términos del Norte.

Muchos expertos afirman que Kim probablemente busca protegerse de la influencia cultural surcoreana y fortalecer el gobierno dinástico de su familia. Otros afirman que Kim busca margen legal para usar sus armas nucleares contra Corea del Sur, convirtiéndola en un estado enemigo extranjero, no en un socio para una posible unificación que comparte un sentido de homogeneidad nacional.