Senado reconoce operativo del 22 de febrero en Jalisco y lamenta muerte de 25 elementos de la GN

Noticias
/ 4 marzo 2026
    Senado reconoce operativo del 22 de febrero en Jalisco y lamenta muerte de 25 elementos de la GN
    El pronunciamiento se emitió durante una reunión de la Comisión de la Guardia Nacional. ESPECIAL

La Comisión de la Guardia Nacional también busca abrir un canal directo con el mando de la corporación para revisar su informe anual

CDMX.- A casi dos semanas del operativo realizado en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el Senado reconoció a las Fuerzas Armadas y lamentó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional ocurrida el 22 de febrero, con un mensaje de condolencias a sus familiares.

El pronunciamiento se emitió durante una reunión de la Comisión de la Guardia Nacional, que preside la senadora Juanita Guerra Mena, donde se revisaron las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional en el operativo coordinado en Jalisco.

“Las y los integrantes de este órgano legislativo (...) externaron sus condolencias a los familiares y amigos de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber”, se indicó en el documento leído en la sesión por la legisladora.

Guerra Mena, del PVEM, dio lectura al posicionamiento en el que se reconoce la labor de las instituciones de seguridad “con disciplina, lealtad y honor”, y se subraya que sus actuaciones se rigen por “la legalidad y la objetividad”, además de desempeñarse “con eficiencia y profesionalismo”.

La senadora sostuvo que las acciones recientes en materia de seguridad reflejan labores de inteligencia, planeación estratégica y disciplina institucional, y que la coordinación interinstitucional permite debilitar estructuras criminales que afectan a las familias del país.

Además de las condolencias por los 25 elementos de la Guardia Nacional, la Comisión expresó también su pésame por el fallecimiento del Capitán 2/o Leonel Cardozo, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Aguascalientes, a quien se refirió como víctima de un ataque que le arrebató la vida.

La Comisión aprobó solicitar una audiencia con el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, para sostener una reunión de trabajo en el marco del análisis del Informe Anual de Actividades 2025 remitido al Senado.

