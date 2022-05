Señala extitular de la Secretaría de las Mujeres de NL que Debanhi pudo ser víctima de trata

“ Con todos esos datos dispersos, que de pronto no podemos hacer gestión de datos, es realmente difícil saber a ciencia cierta qué está pasando. ¿Qué sabemos? Que hay reportes desde hace muchos años de grupos que operan en la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes y niños ”, explicó que tal vez la joven de 18 años fue víctima de personas que la engañaron para acudir a la reunión.

Tras hablar sobre la violencia contra las mujeres en México , así como en el caso particular de Debanhi; la activista consideró que la falta de cifras oficiales dificulta explicar con precisión los motivos por el cual mueren en el país.

“Sabemos que hay fiestas clandestinas y que muy probablemente en una de ellas estuvo Debanhi, donde invitan chicas con sus amigos y amigas y muchas veces van engañados y no saben a qué tipo de fiestas van. Y después si tienen suerte, no se defienden, tal vez las dejan ir, y después, las vuelven a invitar y si no quieren ir las presionan, las amenazan y las intimidan”, señaló Leal Puerta.

Fue en el podcast “Al habla con Warkentin” en el capítulo “El ‘caso Debanhi’: ¿por qué se mata a las mujeres en México?”, la exfuncionaria estatal (quien renunció el 12 de abril), explicó que la crisis de violencia contra las mujeres se veía venir; de acuerdo, con investigaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras instituciones, se observa que el fenómeno ocurre todos los días.