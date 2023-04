‘Señor Nemesio, le pido por favor que me ayude a encontrar a mis hijos’, madre acude al ‘Mencho’

“Caí en el lugar equivocado, no soy una modelo”, fueron las últimas palabras que Lucero le dijo a su madre, poco antes de desaparecer y sin dejar ningún rastro hasta el día de hoy.

“Señor Nemesio Oseguera, yo le pido por favor que me ayude a encontrar a mis hijos desaparecidos, hasta la fecha no he sabido nada... Yo sé que usted es bueno y ha ayudado a mucha gente (...) Lo busqué por desesperación... pero también porque sé que usted es poderoso”, dijo la mujer en un video grabado desde una humilde vivienda en Guadalajara.

Su respuesta a un periodista de Milenio que le preguntó por qué no se había acercado primero con el gobernador de Jalisco antes que con el líder criminal fue la siguiente: “Alfaro es bien mentiroso, se llena la boca diciendo que nos está apoyando, que hay comunicación con la familia, pero esa es la mentira más grande. Ni yo ni las hijas que siguen aquí conmigo hemos hablado nunca con él”.