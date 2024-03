‘¡Señorita Xóchitl!’ La candidata recibió un ramo buchón de ‘El Patrón’ y tiktoker ser deslinda

TE PUEDE INTERESAR: ¡Señorita, le manda un detalle el patrón! Florería viral de TikTok llega a Saltillo; estos son sus precios (VIDEO)

“Es una persona muy valiente, y muy entrona”, dijo el hombre. “Flores el Patrón” es la cuenta de TikTok de una florería que se ha popularizado en la plataforma en los últimos años, debido a su peculiar forma de entregar flores en vía pública con música y confeti.

Gálvez agradeció en sus redes sociales a sus seguidores que le hicieron llegar el detalle.

Y EL PATRÓN LO NIEGA TODO

Sin embargo, horas después, ‘El Patrón’ publicó un video en el que se deslinda de haber participado en alguna campaña política, afirmando que “no me presto a juegos políticos”.

Así como que desmintió que sea el hombre en el video y afirmó que no le interesa participar en la política.

“Solo para aclarar... yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con “X”. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa y como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos”, dijo el tiktoker.