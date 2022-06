Sentencia ‘no detendrá’ a la Luz del Mundo: Naason Joaquín García

El líder de La Luz del Mundo, Naason Joaquín García, aseguró que su sentencia de 16 años por abuso de tres menores de edad ‘no va a detener a la iglesia’, señaló en una carta leída por uno de los obispos.

‘Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia (...) doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, triste, porque la tristeza es un sentimiento humano y eso es natural y lo entendemos, pero también, sin duda, sé que la iglesia está triste. Pero esta tristeza se me ha quitado al decirle a ustedes: la iglesia está firme, la iglesia está fuerte ‘, refiere la misiva leída por el obispo Rogelio Rojas.

Naason Joaquín, quien fue detenido en California, Estados Unidos fue sentenciado por abusar sexualmente de tres menores de edad, a 16 años con 8 meses, tras lograr un acuerdo con la Fiscalía de California.

El llamado ‘Apóstol del Señor’ escuchó las declaraciones de cinco víctimas que se denunciaron abusos sexuales día tras día, golpes, tortura, secuestros, maltrató psicológico y verbal.

‘Nosotros no construimos nuestra historia, o la iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nunca lo hemos hecho y no empezaremos ahora (...) cada día espero un gran milagro de Dios porque cada día Dios por todo el mundo sigue haciendo milagros ‘, continuó leyendo el obispo Rojas.

Durante la audiencia contra Joaquín, la fiscal encargada del caso, Patricia Fusco, también mostró la evidencia que se tiene contra el líder de La Luz del Mundo: fotografías explícitas de jovencitas y menores de edad desnudas, en ropa interior y en posiciones sugerentes.

Sin embargo, la defensa del Apóstol, encabezada por Alan Jackson, logró que en el acuerdo de culpabilidad no se incluyeran los cargos relacionados con posesión y producción de pornografía infantil.

