Ahí, el neoleonés aceptó que la entidad está viviendo un problema muy grave de escasez de agua, además de altas temperaturas y una crisis climático preocupante. Asimismo, reitera que no sólo es en Nuevo León, sino, en todo México y a nivel mundial .

Sin embargo, reiteró: “Hablo de todo esto porque sé que la estamos pasando mal, pero también sé que lo vamos a resolver. Y lo que no podemos permitir, es que salgamos sin una lección de vida [...] tenemos que salir fuertes y pensando a futuro. El cambio climático es hoy una crisis climática, por supuesto que existe, no sólo en Nuevo León, no sólo en el noreste de México, existe a nivel mundial”.

“Si no fuera cierto, díganme porque Biden, el presidente de Estados Unidos acaba de destinar 2 mil 300 millones de dólares para enfrentar el cambio climático tan sólo en su país”, señaló.

Asimismo, continuó a recalcar el abuso que se ha perpetuado en el mundo, entre ellos, la contaminación, el crecimiento “desenfrenado” de la población y “un desiquilibro total entre población, sector agrícola, industrial y otras fuentes de consumo de agua”, así, pide a Nuevo León y al mundo cuidar los ecosistemas.

Con ello, reitera que esta sequía y escasez de agua “debe ser prioridad por encima de toda crisis”, pues cuidar el medio ambiente es de vida o muerte el día de hoy.

“Nuevo León tiene como prioridad la naturaleza, y somos un pueblo verde”, apuntó. “La solución no es ni debe ser de dónde saco más agua [...] la solución es como le hacemos para que el agua que tenemos dure más, se distribuya mejor y pueda llegar a las demás generaciones”.

Entre otras señalizaciones, hizo un llamado a la población a cuidar los recursos hídricos, reiterando que se debe ser crítico al usar el agua. “Asumo total responsabilidad, confío en mi equipo y plenamente en el plan 2015. Vamos a resolver esto, pero también advierto que no hay gobierno que pueda solo”.