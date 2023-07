Será México autosuficiente en combustibles: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su conferencia matutina que su administración buscó desde su inicio que el país sea autosuficiente en combustibles.

Explicó que si las potencias tomaran la decisión de no venderle a México el país tendría petróleo para un mes.

El mandatario federal indicó que el objetivo es que no se siga vendiendo petróleo al extranjero y la materia prima se quede en el país.

“Lo que queremos es que la producción de petróleo no se venda, que no sigamos vendiendo petróleo crudo al extranjero, que procesemos toda nuestra materia prima para que no tengamos que comprar las gasolinas en el extranjero”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que la venta al extranjero representa el incremento en el precio de los gasolinas, efecto que impacta en los consumidores.