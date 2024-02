Será próxima elección un ‘referéndum’ para la 4T: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que la próxima elección “es un referéndum” o “un plebiscito” para la población decida si el próximo sexenio será la continuación de la transformación u optarán por que “regresen los de antes”.

En “La Mañanera” desde Palacio Nacional indicó que los mexicanos serán quienes tomen la decisión de quién será el próximo presidente o próxima presidenta del país.

“Esta elección próxima es un referéndum, un plebiscito: ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate”, afirmó el presidente.

“¿Quieres que continúe la transformación? ‘No, no, no quiero porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco’. No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso, millones. ‘Quiero un Presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanoso de los potentados de México’”, agregó.

“Hay oportunidad, cómo va a ser eso de que el no transa no avanza”, dijo al señalar a las administraciones pasadas y lanzar diversas críticas.