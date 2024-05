Sheinbaum, Gálvez y Máynez llaman a reflexionar el voto

La morenista pidió a los votantes que no caigan en noticias falsas que se generan durante esta etapa de la contienda electoral. “No vamos a cerrar las iglesias; creemos en la libertad de religión, respetamos todos los credos y a las familias de Guanajuato, evidentemente. La última vez que vine había una campaña de que íbamos a acabar con la propiedad privada, cosa que también es absolutamente falsa”, mencionó.

“La denuncia principal es la llamada tarjeta rosa, una copia de lo que ocurrió en el estado de México. Se está repartiendo dinero en pleno periodo electoral, con el ofrecimiento de la candidata del PAN; eso es delito comicial, no sólo administrativo, penal” , añadió.

Ante esta denuncia la abanderada de Morena-PT-PVEM pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar. “La compra del voto es una dádiva que se otorga en el momento, y lo que van a tener son otros seis años como los que se han vivido”, expresó.

“¡Vamos a defender las Afores! ¡Vamos a defender las Afores! Estos señores se quieren robar el dinero de los de 70 años y más, muchos de ellos no saben que tienen ese dinero ¿Saben qué? Nosotros vamos a buscar a sus familias para entregárselos, porque ese dinero le pertenece. Quizá murió en el Covid, quizá se fue a los Estados Unidos, pero ese dinero tiene dueño, 40 mil millones se quiere robar el gobierno” , enfatizó la candidata presidencial.

“Hasta ahora la elección estaba pensada entre quién era peor, quién era más mentirosa, más corrupta porque ellas no han dejado de insultarse. Ahora, que la gente sabe que el PRI y el PAN no van a regresar, que el pasado de corrupción de la vieja política no va a regresar, se trata de qué es mejor después de López Obrador”, señaló el candidato naranja.

En una visita a Nuevo León el político zacatecano aseguró que pondrá en marcha en todo el país un proyecto de Estado como el que puso en marcha el gobernador Samuel García en la entidad.

“(Samuel García) transformó los programas sociales, es eficiente, moderno, y que cambiará la estrategia de seguridad”, aseguró el candidato naranja.

Al ser cuestionado sobre la estrategia que seguirá en las próximas semanas el candidato respondió que seguirán dialogando con jóvenes y buscarán que a su vez ellos serán el motor de cambio con el que podrán llevar a más familias el proyecto de Movimiento Ciudadano.