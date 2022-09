La importancia de cuidarse mental y físicamente mientras se persiguen los sueños, fue el mensaje que Simone Biles dio en México Siglo XXI, evento de la Fundación Telmex Telcel en su vigésima edición.

A los más de 10 mil asistentes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, provenientes de distintos lados del país, Simone Biles les pidió soñar en grande y aprender de su experiencia en cuanto a la salud mental.

Publicidad

”Sueñen en grande y después de eso sueñen más grande. Eso fue lo que yo hice cuando alcancé mis metas. Sigan luchando por mayor perfección”, refirió la ganadora de 25 medallas, de las cuales 19 son de oro.

Quien en 2021 fue considerada una de las personas más influyentes a nivel mundial, también abordó la importancia de pedir ayuda en la salud mental cuando es necesario: “está bien no sentirse bien. No hay vergüenza, puedo pedir ayuda. Al final del día tu mente es poderosa y si no tu cuerpo decide por ti misma y no queremos eso”, apuntó Simone.

RELACIONADO: Nicole Kidman visita CDMX por primera vez, participó en el MSXXI de Fundación Telmex Telcel

Publicidad

Respecto a su salida de Tokio 2020 en las finales de diversas modalidades de la gimnasia, recalcó que se trató de un proceso necesario en su carrera.

”Era para mi seguridad y mi propia salud. Yo sabía que las chicas estarían muy bien sin mí. Yo les tenía que recordar que eran las mejores del mundo. Mental y físicamente tenía que decidir”, comentó la gimnasta de 25 años.