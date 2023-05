‘SIN NIÑOS’, invitación a boda genera polémica en Twitter

En la conversación se puede ver que la amiga le menciona que la invitación dice “no niños” por lo que la amiga se ofendió asegurando que si sus hijos no son bienvenidos a su boda, tampoco ella asistirá.

La novia entonces le dice que no la asuste y que le diga por qué razón no podrá acudir a su boda.

En la captura de pantalla donde se compartió la conversación entre las dos amigas se puede leer que una mujer agradece a su amiga por haberla invitado a su boda, pero le comenta que no podrá ir.

En Twitter, internautas se enfrascaron en discusiones a favor y en contra de la decisión de los novios de no permitir niños en su boda.

“Yo como padre de familia aún que la boda no diga no niños uno no piensa en llevarlos, no son eventos para niños y no los disfrutas igual” , dice un usuario.

Por otra parte, algunos comentaban que no era justo que los pequeños se quedarán excluidos de dichos festejos.

Algunos internautas explicaron que estaban de acuerdo que los menores no asistiera a la celebración, incluso en Twitter se volvió tendencia “NO NIÑOS” .

Cómo era de esperarse, la situación generó polémica, ya que muchos usuarios en redes debatieron si es o no buena idea que los niños vayan a un festejo como lo es una boda, que algunos consideran es un evento únicamente para adultos.

“Tanto escándalo porque los futuros novios ponen NO NIÑOS en la invitación. La verdad es que una boda es un evento para adultos, estoy de acuerdo con no llevarlos”; “Que está perfecto que prohíban la entrada de niños a tu boda PERO si un alguien te declina la invitación no te podés ofender”.

“Que los padres que van con niños a un casamiento hacen un esfuerzo sobrehumano a ir a tu fiestita de mi*rd* para que te separes en 2 años porque no los pueden dejar con nadie”; “Bodas y eventos de ese estilo NO NIÑOS cumpleañitos de niños NO ADULTOS así de simple gente”; fueron algunos de los comentarios de los internautas.

