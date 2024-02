Sindicato no aceptó aumento del 18% y 90% de prestaciones, señalan representantes de Monte de Piedad

Javier de la Calle, director general de Nacional Monte de Piedad, y el abogado Gustavo Zavala aseguraron que la huelga que estalló el sindicato de la institución tiene que ver con la modernización del contrato colectivo y no con que hayan rechazado dar un aumento del 5 por ciento a los salarios de los trabajadores, como dicen los dirigentes, ya que, afirmaron, incluso aceptaron dar un alza del 18 por ciento.

“El dictamen de la Secretaría del Trabajo, mantiene el 90 por ciento de las prestaciones y se otorgó un incremento del 18 por ciento que ellos se negaron a aceptar, 18 por ciento de salario”, informó Zavala en Aristegui En Vivo.

El pasado 15 de febrero, Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños de México y la institución financiera más antigua de América, estalló en huelga, debido a que el sindicato y los directivos han estado en desacuerdo sobre el nuevo contrato colectivo.

Desde el 2021, el sindicato y la institución han estado en conflicto y solicitaron la intervención de autoridades laborales para alcanzar un acuerdo.

Monte de Piedad había argumentado que se encontraba en una crisis económica que amenazaría su viabilidad en el mediano plazo por lo que, como condicionante para obtener viabilidad económica y para poder otorgar un incremento salarial, impulsó la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo y de las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Ante la negativa del sindicato a esta propuesta y tras varios procesos legales debido a que no se ponían de acuerdo, ambas partes acordaron aceptar la resolución que propusiera la Secretaría del Trabajo y Protección Social, la cual planteó mantener el 90 por ciento de las prestaciones con las que cuenta el contrato y un aumento salarial del 18 por ciento, sin embargo, el sindicato se retractó y no aceptó el acuerdo.

Al respecto, Zabala explicó que el contrato tiene prestaciones como que los trabajadores que tienen 32 años de antigüedad o más no paguen impuestos, porque los absorbe la institución, además, la jornada de trabajo es de 40 horas, pero en un convenio celebrado entre ellos se acordó trabajar 34 horas y media a la semana, lo que implica que se les paguen 12.5 horas a la semana de tiempo extra.

Explicó que las y los empleados tienen la opción de jubilarse a los 24 años con 6 meses de antigüedad, tienen un aguinaldo de 105 días al año, un fondo de ahorro del 125 por ciento, así como premio de puntualidad de 4 días de pago extra, entre otros beneficios.

“Vales de despensa de 1700 pesos mensuales, vacaciones que van desde 25 a 40 días al año (...) vales por antigüedad que van hasta 3 días por mes, según tu antigüedad, hay un incentivo por antigüedad, en el que desde 75 días se te pagan al año por tu antigüedad”, explicó.

El abogado aseguró que, pese a que se les va a respetar el 90 por ciento de estas prestaciones, no quisieron aceptarlo y advirtió que si no logran un viraje se va a afectar a todos los trabajadores.

Por su parte, De la Calle sostuvo que pese a que ambas partes acordaron aceptar el convenio de la Secretaría del Trabajo, el sindicato no aceptó, lo que atribuye a que no quieren perder algunos beneficios que poseen sus dirigentes.

“La discusión de fondo no es tanto el incremento salarial, la discusión de fondo es la modernización del contrato colectivo y en ello no hemos podido alcanzar un acuerdo. Quiero resaltar que ante la Secretaría del Trabajo ambas partes nos comprometimos a aceptar este convenio de mediación y firmamos un acuerdo que nos obligaba (...) Esto que es un compromiso firmado, no se llevó a cabo y es de fondo lo que está haciendo para evitar esta consulta”, añadió.

Aseguró que la eliminación del 10 por ciento de las prestaciones no afecta a los trabajadores, ya que no toca los beneficios fuertes.

Además, indicó que el sindicato se opone, porque el nuevo contrato lo separaría de la toma de daciones administrativa y tendría que enfocarse únicamente a valer los derechos de las y los trabajadores.

Muchas decisiones administrativas que deberían tomarse de forma simple en el monte tienen que pasar por el servicio del propio sindicato y eso nos pone una camisa de fuerza que no nos permite modernizarnos.

“Lo que sí modifico, y me parece que en esto fue muy atinada la Secretaría, fue que evita el convenio, el cogobierno, va muy de acuerdo con la modernidad laboral de que el sindicato debe de preocuparse por los derechos de los trabajadores y representarlos y la empresa, o la administración, se debe dedicar a gestionar y separa muy claramente estos dos aspectos y eso, sin duda, le está costando mucho trabajo al sindicato aceptarlo”, sostuvo.

NO SE PUEDEN RETIRAR PRENDAS

Javier de la Calle director general de Nacional Monte de Piedad, informó cuáles son las operaciones que las personas que empeñaron algún objeto con la institución pueden hacer, debido a que el sindicato se encuentra en huelga y las sucursales están cerradas.

“Ahorita no podemos dar servicio de empeño, es decir, personas que necesiten ahora un préstamo, no hay servicio, tampoco las personas pueden retirar sus prendas de sus sucursales porque las sucursales están cerradas”.

Aseguró que lo único que pueden hacer es realizar sus pagos de refrendos y desempeños mediante Citi Banamex y Oxxo para que no haya intereses que sigan creciendo.

“Se ha facilitado que durante el plazo que dure la huelga sus prendas no van a vencer, sus boletas de empeño no van a vencer, por lo que si gustan ellos continuar con su préstamo, lo seguirán teniendo y cuando estén en posibilidad de recuperar sus prendas, simplemente pagan los intereses y el monto que se les prestó y la prenda se les regresa”, especificó.

