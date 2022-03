Sobrina de AMLO niega pedir ‘moches’, llama ‘falso’ al audio difundido

Tamaulipas.- Úrsula Salazar Mojica, diputada local y sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el audio difundido de una supuesta llamada donde ella pide “moche” a un proveedor es falso y acusó al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca de fabricarlo.

“No es un audio que me corresponda, es falso completamente. Tú sabes bien que la tecnología puede hacer maravillas, para bien y para mal. Sabemos bien que se desgastan por fabricar este tipo de situaciones, sostuvo la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso tamaulipeco.

El viernes, a través de la cuenta Anonymous Tamaulipas -que publica material contra Morena- se difundió el audio de una llamada donde supuestamente Salazar Mojica habla con un hombre, a quien le exige aumentar el monto de una factura y regresarle en efectivo el incremento.

En el audio, que se percibe editado, no se específica la fecha de la comunicación. No obstante, de ser Salazar Mojica quien habla podría ser un probable acto de corrupción en el Congreso tamaulipeco, ya que la mujer menciona que las facturas desglosadas se las entregaría a “Santos”, nombre que coincide con Santos Lozano, el exdirector de adquisiciones del Congreso durante el mandato legislativo morenista. A la par, la llamada también representa un presunto espionaje dentro del Poder Legislativo.

Apenas el miércoles de esta semana Salazar Mojica fue nombrada coordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Tamaulipas.

El nombramiento de Salazar Mojica fue impulsado por el diputado federal Erasmo González Robledo, operador de confianza de Mario Delgado en Tamaulipas. La legisladora , Magaly Deandar, y los legisladores Humberto Prieto (expanista), Javier Villarreal Terán (expriista) y José Braña, otro sobrino del presidente, quedaron en el camino.

En las primeras horas recibió el primer ataque en su contra de su compañera diputada de Morena, Nancy Ruiz. La legisladora disidente exhibió una serie de fotografías de Salazar Mojica en actos políticos priistas en apoyo a Baltazar Hinojosa, excandidato a gobernador.

Úrsula Patricia Salazar Mojica ingresó a la política por su madre Úrsula Mojica Obrador, prima del mandatario mexicano. A partir de 2005 acompañó las diversas luchas de su tío López Obrador, no siempre así las decisiones de Morena en Tamaulipas.

La supuesta llamada

-¿Cómo estás Paty?- saluda un hombre.

-A ver, ¿te acuerdas que te dije que ocupaba efectivo?- responde una voz de mujer, supuestamente la sobrina del presidente.

-Ajá- responde el sujeto.

-¿Nada más es con tu empresa?– dice la mujer.

-Como tú quieras, ahí como quiera se le subió ese efectivo que eran 10 ¿no? ¿en efectivo?- comenta el supuesto proveedor.

-No los voy a sacar los 50 todos contigo ¿si? lo voy a sacar con todos mis proveedores. Entonces por eso te preguntaba hasta cuánto tú me puedes devolver en efectivo- dice ella.

-A ver, ese dinero ya no se regresa con nosotros ¿verdad?– responde su interlocutor.

–Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me lo regresas a mí– afirma la mujer.

En un primer momento, ayer al salir de un evento, Salazar Mojica dijo que no había escuchado el audio y se limitó a calificar de guerra sucia el contenido. “Estoy fortalecida, te voy a decir una cosa, algo que heredé de mis padres fueron los principios y los valores”, respondió a los cuestionamientos.

“Yo no he pedido nada y conozco mis actos, lo que sí puedo decir es que nunca he sido una corrupta y traicionera y no he robado, hay que verlo”.

El presidente del Congreso tamaulipeco, Félix García Aguiar, llamó a Úrsula Salazar a responder sobre los audios difundidos en Facebook. “Es muy lamentable, lo que hemos visto y escuchado, de una diputada que pregona siempre ‘no mentir, no engañar y no robar’. Para poder tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, por eso vamos a analizarlo, vamos a indagar más sobre el mismo”, afirmó.

De confirmarse la autenticidad de la llamada representaría un nuevo impacto para Morena en Tamaulipas a una semana de que comience la campaña por la gubernatura.

Con información de medios