¡Sólo una! Encuentran primera chinche en UNAM... tras días de búsqueda y fumigación

Ante los reportes de la presencia de chinches en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios se comprometió a la búsqueda de los insectos y fumigación de las instalaciones; sin embargo, continúan con su postura sobre que no existe “ninguna plaga o infestación”.

Ya que, a través de un comunicado, UNAM detalló que este viernes se llevaron a cabo los procesos de revisión, mismos que permitieron ubicar a un sólo insecto con características a la de una chinche.

“El día de hoy, viernes 6 de octubre por la mañana, durante los procesos de revisión se pudo hallar un insecto que reúne macroscópicamente las características de una chinche y fue enviado al Instituto de Biología, clasificándose como Cimex lectularius”, afirma el comunicado.

Reafirmando que hasta el momento no se ha detectado la existencia de más insectos en el lugar en donde fue hallado o en otros espacios de Ciudad Universitaria; “reiteramos que no hay ninguna plaga o infestación de chinches y que la comunidad no está en riesgo sanitario”, explicó la UNAM.