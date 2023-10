‘Soy su crush, pero yo busco más finas’: Sergio Mayer teoriza sobre obsesión de Anabel Hernández hacia él

Sergio Mayer, conocido artista y político, ha vuelto a abordar las acusaciones de Anabel Hernández que lo vinculan con Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’, y Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, en una nueva investigación periodística. Mayer ha expresado sus teorías sobre las posibles motivaciones detrás de estas acusaciones y ha señalado que considera que Anabel Hernández lo tiene en la mira por varias razones.

En una reciente declaración a los medios, Sergio Mayer compartió sus teorías: “Les voy a dar mis tres teorías de Anabel. La primera: soy su crush y está enamorada de mí, pero de una vez le digo, Anabel, no eres mi estilo, yo busco cosas más finas. La segunda, como dice que yo manejaba algunas chicas, a lo mejor ella quiere que yo sea su mánager, tampoco lo voy a hacer porque no. Y la tercera, es que es mucha casualidad que cada vez que yo me voy a meter a la política, sale un libro donde habla de mí”.

