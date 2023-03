SRE anuncia adhesión de México a tratado para la conservación de los mares

CDMX.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, anunció la adhesión del país al Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los océanos.

El canciller precisó que mediante éste se protegerán las áreas marinas que no pertenecen a ningún país, acción que se deriva de un acuerdo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas.

En un video desde la Puerta de la India, el secretario compartió que con la firma realizada trabajarán en la protección del 30 por ciento de la totalidad de los océanos.

“Se acaba de acordar de salir adelante el Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos, esto quiere decir, el 30% de todos los océanos del mundo van a quedar debidamente protegidos”, mencionó Ebrard.

“A veces no nos damos cuenta la devastación en el mar, no la vemos, no la percibimos o no la podemos medir, y es una devastación gigantesca que hay que frenar, por eso es importante este Tratado”, añadió.