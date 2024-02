SSPC presentará al INE plan de protección para candidatos en las próximas elecciones

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, no descartó que existan “focos rojos” en el país de cara al inicio de las campañas presidenciales y la elección del 2 de junio próximo, así como informó que en breve se dará a conocer con el Instituto Nacional Electoral (INE) el plan de protección para candidatos.

En entrevista en el marco de la reunión plenaria de senadores de Morena, fue cuestionada sobre el tema de la violencia e inseguridad contra candidatos y dijo esta semana o el miércoles de la próxima se le presentará a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, el plan de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular federal.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen magistrados del TEPJF que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe atenderse

“Traemos ya un plan de trabajo y lo vamos hacer público, no hay nada escondido”, aseguró en un hotel del Centro Histórico.

Argumentó que el objetivo es “llevar a cabo un proceso con seguridad, donde decida la población el que sus próximas autoridades sean electas por la voluntad del pueblo”.

¿Por ahora no hay focos rojos?, se le cuestionó. “Yo, no he dicho eso, claro que que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. Entonces, vamos a poner... hay algunas zonas en donde tener que poner especial atención;

“Estaremos viendo en dónde solicitan protección los candidatos y en dónde no soliciten, no, pero vamos a estar pendientes de las solicitudes que nos hagan”, respondió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Sufre violencia y conflictos 25% de los distritos electorales en México

Dijo que de los tres candidatos presidenciales, hay 2 que ya cuentan con seguridad y en cualquier momento les podemos dar a los demás, es parte del plan de trabajo que se tiene que presentar a la presidenta del INE. Subrayó que se está en la disposición de proteger a los candidatos que participen en el proceso electoral.

Reveló que los senadores de Morena le expusieron el tema de la inseguridad en las campañas y dijo que “nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo con seguridad un proceso dónde decida la población que sus próximas autoridades sean electas por la voluntad del pueblo”.

(Con información de El Universal)