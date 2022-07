LONDRES, ING.- La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, anunció su candidatura para sustituir a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro, con lo que son ya diez los diputados que aspiran al cargo.

La ministra, que dio a conocer su decisión en el periódico “Daily Telegraph”, promete, al igual que otros aspirantes, recortar los impuestos y que, si es elegida, los reducirá “desde el primer día”.

La jefa de la diplomacia británica también señaló que hará campaña “como conservadora y gobernaré como conservadora” y que tomará “medidas inmediatas para ayudar a la gente a lidiar con el costo de la vida”.

Truss anunció su candidatura después de que lo hicieran la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt; el ministro de Economía, Nadhim Zahawi; el responsable de Transporte, Grant Shapps; los ex titulares de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt, el ex titular de Economía Rishi Sunak, así como el presidente del comité de Exteriores del Parlamento, Tom Tugendhat; la fiscal general, Suella Braverman, y la ex secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch.