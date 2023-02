‘También soy una víctima de ese accidente’, declara conductor del Metro que chocó en Línea 3

A Carlos Alfredo, el conductor del tren de la Línea 3 del Metro que protagonizó la coalición con otro convoy el pasado 7 de enero, solo lo hemos conocido mediante la fotografía difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al ser detenido y procesado por los delitos de homicidio y lesiones culposas; sin embargo, ha contado su versión de la historia, donde se considera una víctima más.

Cabe recordar que en el siniestro falleció la joven estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de 18 años, Yaretzi Adriana, y 106 personas más resultaron lesionadas.

El conductor fue entrevistado para el medio de comunicación Imagen Noticias, afirmando que él solo siguió indicaciones y avanzó; mencionó que “también soy una víctima de ese accidente, estoy aquí acostado. No me puedo mover. Tengo una vinculación a proceso, confío en que se resuelva y confío en el apoyo del sindicato. Esto me cambió la vida”.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso por homicidio y lesiones a conductor de tren, tras choque en Línea 3 del Metro