Presiones de EU tienen preocupados a AMLO e hijos, pues temen aparecen en las listas negras

La mandataria bajacaliforniana es actualmente persona non grata para EU, luego de que en mayo pasado le retiraron la visa.

Este martes, el embajador Johnson estuvo en Tijuana, Baja California, donde se reunió con el personal del consulado y líderes de Baja California para hablar sobre la seguridad, pero no lo hizo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila .

CDMX.- Las presiones del gobierno de Donald Trump en materia de seguridad tienen preocupada a la clase política de Morena , pero en particular al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, Andy y José Ramón López Beltrán.

LE QUITAN LA PAZ A LÓPEZ OBRADOR

Las reciente presiones públicas por parte del gobierno de Estados Unidos le han quitado la paz a López Obrador, quien de acuerdo con Riva Palacio, se había quedado tranquilo tras la visita del embajador Ronald Johnson a Palacio Nacional.

Johnson llegó el 15 de mayo pasado a México y el lunes 19 visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar sus cartas credenciales.

López Obrador, señala el editorialista, “respiró tranquilo” tras ser informado que dicho encuentro fue cordial y que el embajador nunca hizo referencia a él. Sin embargo, dicha paz “acabó desde hace unas semanas” debido a EU volvió a elevar las presiones hacia México en materia de Seguridad.

Esta semana, Trump anunció un arancel del 30 por ciento a todos los productos mexicanos porque, dijo, México no ha hecho suficiente contra los cárteles de las drogas.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO, lo que México ha hecho, no es suficiente. México todavía no ha detenido a los cárteles que están tratando de convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico”, posteó en sus redes el mandatario.

En ese contexto, ayer el republicano volvió a insistir en una intervención por parte de Estados Unidos debido a que las “autoridades mexicanas están petrificadas ante los cárteles de la droga” por “el tremendo control (que tienen) sobre México y los políticos y las personas electas”.

Además, señala Riva Palacio, en Palacio Nacional también creen que la entrega de “más capos de la droga” ya no “satisfará la sed de Washington”, como en febrero pasado, cuando México autorizó el envío de 29 narcotraficantes a EU. Y la razón es que esperan la entrega de figuras públicas vinculadas a los cárteles.