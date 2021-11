Tatiana Clouthier acusa que Gobierno de EU da sesgo político a T-MEC

Sesgo político a un tema técnico dentro del T-MEC por parte del Gobierno de Estados Unidos ha sido acusado por Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía.

Lo ha informado ante diputados que México y Canadá buscan un panel de expertos que resuleva la controversia por las reglas en materia automotriz contenidas en acuerdo comercial.

“Parte de lo que nos comentaron, que fue lo más triste que pudimos haber escuchado, es que no teníamos espacio político, jamás nos hablaron de temas técnicos, y el T-MEC es un tema técnico, no un tema político per se, porque está escrito de esa manera”, expuso.

Se encuentra establecido en el acuerdo comercial que para calificar como originarios de la región, los vehículos de pasajeros y camiones ligeros deben tener 75% del valor de contenido regional.

Por lo que el Gobierno de Estados Unidos ha exigido cálculos más estrictos, lo que contraviene la flexibilidad solicitada por sus socios comerciales.

Clouthier ha dicho que en los mecanismos del tratado se promovió un proceso de consulta, pero el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido su interpretación, lo cual calificó como equivocada.

“Se inició uno de los procesos que tiene el T-MEC que es la consulta. Estados Unidos siguió montado en la interpretación de no aceptar lo que se negoció”, reiteró.

“Estamos trabajando de la mano con los sectores, con Canadá, para iniciar con el panel, estamos dentro de los tiempos y vamos a defender los intereses de nuestra nación”.