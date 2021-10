¿Te vacunaron con CanSino?... experto recomienda buscar protección de otra vacuna

El infectólogo Francisco Moreno Sánchez, pidió a maestros de Tamaulipas buscar otra opción de protección contra el COVID-19, luego de recibir la vacuna CanSino, publicó Milenio.

Durante una conferencia sobre futuro presente que deja la pandemia por COVID-19, el Premio Nacional de Salud 2020 dijo que es importante que los maestros vacunados con el biológico chino busque otra alternativa porque está comprobado que no prevalecen efectos colaterales de mezclar dosis.

“Muchas de las personas que recibieron la CanSino, se han vacunado y combinado la dosis con AstraZeneca, Pfizer, incluso con Sputnik y Moderna, el resultado es bueno, no genera ningún efecto colateral de riesgo”, expresó.

El médico aseguró que no tiene nada en contra de la vacuna pero al no estar aprobada y no contar con resultados de eficacia, recomienda usar una dosis extra para más protección.

“La verdad, no tengo nada en contra de la CanSino, pero si tuviéramos el resultado de eficacia podría saber qué tan protegidos están; les pido a las personas que están vacunadas con CanSino que busquen recibir una dosis extra, y no es porque le vayan a quitar una dosis a otra persona, es porque no están protegidos, así que si, busquen otra vacuna, vayan a lugares donde están poniendo vacunas y ojalá como sociedad podamos exigir que tengamos la disponibilidad de más vacunas”, expresó.

El doctor Moreno, en su ponencia comentó también que la pandemia a 22 meses de estar vigente debe dejar en la población un mensaje claro, primero no confiar que la vacuna lo resuelve todo, porque a pesar de contar con el esquema, puede darse el brote de la infección, asimismo, reinfectarse por el virus SARS-CoV-2.