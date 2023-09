Tequila, ron y vodka, que no falten en el Grito; descubre cuáles no pasaron los estándares de la Profeco

Las fiestas patrias ya casi llegan y es tradición que celebremos rodeados de amigos, buena música, grandes platillos, y por qué no, uno que otro trago, entre los que destacan el tequila, ron y vodka ; por eso el día de hoy te presentamos algunas de las marcas que no han cumplido con los estándares de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por otro lado, el ron, uno de los más antiguos destilados, producido principalmente en el Caribe. Es obtenida de la destilación de mostos fermentados preparados únicamente con azúcares provenientes de la caña de azúcar; mientras que el vodka se obtiene de la destilación de mostos provenientes de productos vegetales sometidos a destilación y rectificación, la cual puede ser total, pudiendo ser tratada con carbón activado u otros adsorbentes permitidos en el Acuerdo correspondiente de la Secretaría de Salud, con objeto de proporcionar o intensificar su color, aroma y/o sabor.

Estos brebajes reciben su sabor, aroma y color con diferentes añadidos: al tequila se le puede agregar edulcorantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes; el ron podría contener productos vegetales naturales, productos de origen animal y aditivos; y al vodka se le agrega edulcorantes, colorantes, aromatizantes, saborizantes.

ESTAS MARCAS NO CUMPLIERON CON LOS ESTÁNDARES DE LA PROFECO

En un estudio que se realizaron a 22 productos con sabor (1 tequila, 5 rones y 16 vodkas), se identificaron los siguientes que no cumplen con alguno de los elementos que solicita la Profeco.

Estos son las bebidas alcohólicas que contiene un porcentaje alcohólico diferente al declarado: El tequila de tamarindo, marca Don Ramón, contienen .19% más alcohol del que declara, mientras que el Bacardi Raspberry contiene .33% más que el declarado, el Bacardi Spiced tiene .26% más del 35 por ciento, el Baraima de frambuesa contiene .12% más.

La marca Baraima, en su versión de tamarindo, y el Finlandia Mango fusión, contienen menos alcohol del que declaran; Baraima del 35 por ciento, únicamente contiene 34.32 por ciento, y el Finlandia tiene 38.20%, aunque dice 40 por ciento.

De la marca KERENKI en sus sabores durazno, tangerina y pepino, no se puede corroborar la calidad ‘premium’ que aparece en su etiqueta principal. Por su parte, de Finlandia, de sabor cereza, mango y mango fusión, así como el New Amserdan de coco y de citrón, junto con el Svedka de mandarina, no contienen los símbolos de prohibición que deberían para advertir que no debe ser ingeridos por menores de edad, mujeres embarazadas y personas al volante.