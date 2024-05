Tercer debate presidencial: masacres, marcha rosa y ninguna estrategia convincente

Cada 12 años, uno y otro país coinciden con un proceso para elegir presidente. Sucedió en 2012 y vuelve a repetirse este año. Puede que en términos mediáticos el hecho sea irrelevante, pero no en los círculos de poder, dice Javier Oliva, el investigador de la UNAM. “Pasa ahora mismo con Donald Trump y sus argumentos sobre en fentanilo, la violencia en la frontera y la acusación directa hacia los mexicanos; con el empleo de un discurso de racismo y xenofobia que lleva un mensaje claro: “aquí no entran”. Entonces se vuelve un tema político-electoral que no deja de ser un factor muy importante, puesto que existe una relación de cooperación e intercambio de información entre los dos países”.

La militarización es apenas uno de los flancos en el tema del combate delictivo. Los niveles de impunidad se mantienen próximos al 100 por ciento de los casos, apenas dos o tres puntos debajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cargado por ello en contra del Poder Judicial, al que califica de altamente corrupto y capturado por los “neoliberales”. Pero en el fondo de los niveles de impunidad radica también la ineficacia y corrupción del Ministerio Público. A ello desde luego se suma la actuación de los jueces, que mantienen sin sentencia a un 65 por ciento de la población carcelaria, lo que por sí mismo desata no solo injusticia, sino crimen. En 2023, 340 mil delitos se cometieron desde el interior de algún reclusorio, según cifras del INEGI. “Se tienen una serie de datos que indican que en algunas líneas -yo no las podría llamar estrategias, porque no las hubo- no se cumplieron las metas, y desde luego que los resultados en materia de seguridad son disparejos”, dice el investigador de la UNAM.

La militarización de la seguridad pública de México y América Latina tiene mucho que ver con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. A partir de ello se explica parte del fenómeno de violencia que vive el país desde hace 20 años. Posadas, el antropólogo y criminólogo de la Autónoma de Querétaro dice haber leído textos académicos en los que se ha señalado incluso cómo, de una o de otra manera, los estadounidenses terminaban por empoderar a los “cárteles de la droga” para que los ejércitos locales se enfocaran en combatirlos, con el propósito de avanzar ellos -los Estados Unidos- con sus agendas geopolíticas. “El hecho que Xóchitl Gálvez haya ido hace unos meses a Washington, para mí fue un mensaje político muy claro hacia México; más allá de los temas diplomáticos, de protocolo, fue como darle la bendición a la candidata de la derecha en un momento en el que el avance de la izquierda latinoamericana les preocupa. De cualquier manera, gane la izquierda o la derecha, ellos deben establecer sus estrategias para seguir abordando el tema criminal de acuerdo a sus intereses”.

La narrativa dominante del “narco” como causante único de la violenta condición del país, es algo que ha permeado las campañas desde el inicio. No solo el asesinato de candidatas y candidatos, sino las masacres consumadas en el marco del proceso han terminado por acotar la comprensión ciudadana de un fenómeno que guarda grandes complejidades. Estén o no de fondo los intereses del tráfico de drogas, los crímenes de alto impacto no dejan de sacudir a la ciudadanía ni de empañar la carrera presidencial. En la antesala del tercer debate, tres masacres servirán para medir el nivel de defensa o ataque discursivo entre las candidatas y el candidato: la ocurrida en Huitzilac, Morelos, la de Chicomuselo, Chiapas y la del asesinato de otra candidata, Lucero López Maza, que buscaba la alcaldía de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco. Junto con López murieron otras dos mujeres y tres hombres; en Morelos fueron ocho víctimas y en Chicomuselo 11, entre ellas jóvenes catequistas.

Los hechos de sangre van de la mano con el discurso político de la oposición. O sustentan sus críticas más punzantes, mejor dicho. En la marcha de la Marea Rosa, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, el candidato del PAN-PRI-PRD al gobierno de la Ciudad de México, serán los dos oradores principales. Taboada, alcalde con licencia de la alcaldía Benito Juárez, ha sido un crítico feroz con el tema de la seguridad en la capital mexicana, acaso uno de los legados gubernamentales de los que más presume Claudia Sheinbaum. La marcha está convocada en 96 ciudades y sin duda dará un aliento enorme a Gálvez cuando vuelva a medirse a la candidata de Morena, con el tema de violencia y crimen en el núcleo del debate. Pero, al final, puede que eso no influya en el resultado del 2 de junio ante la falta de propuestas serias.

“Extrañamente no he visto que el tema se aborde de manera profunda por candidatas y candidatos a los diferentes cargos, no solamente la presidencia”, señala Oliva. “Esperaría, por ejemplo, planteamientos consistentes en la Ciudad de México, pero no. Desafortunadamente no hay siquiera un discurso articulado. Aun así, tengo la esperanza, la expectativa, el optimismo de que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregue a cualquiera de las dos mujeres que haya ganado la presidencia y se convierta en presidente electa, que no llegue con ocurrencias, con improvisaciones ni voluntarismos, porque la situación de ninguna manera lo permite. Se necesita llegar al 1 de octubre con medidas muy específicas, de corto plazo, que tengan efectos perceptibles en la población”.