Teresa Reyes excluye a familiares de desaparecidos en toma de decisiones, acusan

La ex integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Virginia Garay Cázares, acusó a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, de excluir a las familias de personas desaparecidas para la toma de decisiones en la materia.

Garay Cázares explicó a Aristegui Noticias que ‘es preocupante’ que el Senado de la República no designe a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Ciudadano —lo mismo que ha sucedido con la designación en otros entes— una vez que concluyó su periodo en abril pasado.

Dijo que esto limita la participación ciudadana, y el derecho de las familias afectadas, en distintas actividades.

Incluso, resaltó que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, aceptó que la última conformación seguiría vigente para llevar a cabo la representación y acciones pertinentes dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Sin embargo, esto no sucedió en la Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda del 6 de mayo pasado, donde finalmente no hubo representación de las familias buscadoras, porque fueron invitadas e invitados, pero sin derecho a voz y voto.

En esta sesión, se aprobaron los nuevos lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda (CNB), para establecer acciones de localización de personas desaparecidas, involucrando a autoridades competentes y garantizando la participación de familias buscadoras y la sociedad civil.

“Las familias no revisamos los lineamientos, no los aprobamos, porque habíamos pedido que nos permitieran leerlos e informarnos con expertos para saber si era lo necesario, pero no se nos permitió, por eso no llevan la validación de la ciudadanía, y de las familias de desaparecidos”.

Virginia Garay insistió en que no hubo discusión con la representatividad del Consejo Ciudadano y que al no contar con la firma de tres consejeros, los acuerdos tomados en el SNB, ya que son parte del sistema y este estuvo incompleto.

“Los lineamientos pueden ser impugnados directamente por el Consejero que permanece en el cargo y por la sociedad, por los colectivos de búsqueda, especialistas y académicos; es decir, los integrantes del Consejo que no son de las instituciones de gobierno”, añadió.

Actualmente, expuso, solo una persona del Consejo Nacional Ciudadano se mantiene activa porque inició tarde su gestión y reiteró que no existe la vigencia escalonada del cargo.