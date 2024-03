¿TikTok prohibido en Estados Unidos?, proyecto de ley amenaza a la plataforma china

Tic tac, tic tac... ¿Tiene TikTok los días contados en Estados Unidos?

El jueves 7 de marzo, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que obligaría a ByteDance, la empresa matriz china de la popular red social, a ceder el control de la aplicación en un plazo de 165 días.

De lo contrario, la aplicación sería retirada de las tiendas de aplicaciones móviles de Estados Unidos. El proyecto de ley se debatirá en sesión plenaria esta semana. La Casa Blanca ya ha anunciado su intención de firmarlo si el Congreso lo aprueba.

“Este proyecto de ley tiene un resultado predeterminado: la prohibición total de TikTok en Estados Unidos”, denunció la red social. En la mañana del paso del proyecto de ley por el comité, los usuarios de la plataforma vieron un mensaje en su página de inicio en el que se les animaba a impedir este “cierre” presionando a sus representantes en el Congreso.

“El Congreso planea una prohibición total de TikTok. Alza la voz ahora, antes de que el Congreso despoje a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libertad de expresión. Esto perjudicará a millones de empresas, destruirá el poder adquisitivo de innumerables creadores en todo el país y privará a los artistas de su público. Haz saber a tus representantes en el Congreso lo que TikTok significa para ti y diles que voten no”, rezaba el texto.

El efecto fue inmediato. Los diputados declararon haber recibido un aluvión de llamadas telefónicas de personas de todas las edades, algunas de ellas especialmente virulentas.

“Tenemos aquí un ejemplo de una aplicación controlada por un adversario que miente al pueblo estadounidense e interfiere en el proceso legislativo del Congreso”, reaccionó el republicano Mike Gallagher, coautor del texto junto al demócrata Raja Krishnamoorthi. Gallher añadió: “Podemos ver claramente por qué el Partido Comunista Chino quiere quedarse con TikTok: por su capacidad para dirigirse a los estadounidenses, difundir infundios y transmitir propaganda del PCCh (Partido Comunista de China)”.

¿DE QUÉ SE ACUSA A TIKTOK?

Los legisladores estadounidenses alegan una amenaza para la seguridad nacional.

Temen que los datos personales recogidos por TikTok puedan ser utilizados por la inteligencia china.

Al igual que Facebook, Instagram, X y YouTube, TikTok recopila información a cambio de servicios gratuitos, que utiliza con fines comerciales.

Pero a diferencia de sus competidores, la plataforma de vídeos cortos es propiedad de una empresa china, ByteDance, a la que las autoridades estadounidenses acusan de cooperar con el régimen comunista. Acusaciones alimentadas por una ley de junio de 2017 que obliga a las empresas chinas a colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín, pero que por el momento no han sido respaldadas por pruebas tangibles.

No importa cuántas veces repita TikTok que su sede está en Singapur, que los datos de sus usuarios estadounidenses no se almacenan en China, sino en Estados Unidos o Singapur, y que sus empleados chinos no pueden acceder a ellos, nada se consigue.

Los intentos de ByteDance por mostrar sus credenciales recibieron un duro golpe en diciembre de 2022, cuando admitió que había despedido a varios de sus empleados en China, que habían utilizado estos datos personales para espiar a periodistas que investigaban la empresa, con el fin de identificar a sus fuentes.

Las autoridades estadounidenses también temen que Pekín esté utilizando la red social, altamente adictiva, con fines de desinformación. También apuntan a un peligro para la salud mental y física de los usuarios más jóvenes de la aplicación.

¿SE TRATA DE UNA NUEVA ACUSACIÓN CONTRA TIKTOK?

Las amenazas de prohibir TikTok en Estados Unidos no son nada nuevo. Ya en agosto de 2020, la administración Trump ordenó a ByteDance que vendiera las operaciones estadounidenses de TikTok por las mismas razones que hoy. Por aquel entonces, Microsoft estaba en disposición de comprarlas. La prensa estadounidense cifró la operación entre 10,000 y 40,000 millones de dólares.

Esta acusación de las autoridades estadounidenses desencadenó una batalla legal a la que Joe Biden puso fin al año siguiente anulando el decreto emitido por su predecesor. Su decisión se interpretó como un gesto de apaciguamiento hacia Pekín. Desde entonces se han presentado varios proyectos de ley en el Congreso, pero ninguno de ellos ha fructificado.

¿ES REALMENTE POSIBLE PROHIBIR TIKTOK?

Tal prohibición no sería la primera. En junio de 2020, India prohibió TikTok en su territorio, junto con otras 58 aplicaciones móviles chinas, argumentando que violaban la soberanía india al transferir ilegalmente datos personales al extranjero.

Esta decisión se tomó tras la muerte de 20 soldados indios en combates con el ejército chino en el Himalaya. En aquel momento, India era el mayor mercado de la plataforma fuera de China, con 120 millones de usuarios. El pasado noviembre, Nepal tomó la misma decisión, alegando que perjudicaba a la “armonía social”.

En Estados Unidos, aunque el proyecto de ley tiene muchas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Representantes, su futuro en el Senado sigue siendo más incierto.

Quienes se oponen al proyecto de ley lo acusan de violar la Constitución, y en particular la Primera Enmienda sobre libertad de expresión.

El pasado noviembre, un juez federal suspendió la prohibición de TikTok en Montana, donde debía entrar en vigor el 1 de enero, a la espera de una resolución sobre el fondo del asunto.

El juez dictaminó que la empresa tenía muchas posibilidades de ganar el caso contra el Estado de Montana, ya que la medida violaba la Primera Enmienda y el derecho a la información en línea.

Por el momento, las medidas adoptadas en muchos países contra la aplicación china se limitan a prohibir su uso a los funcionarios. Es el caso de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Bélgica y Canadá, así como de la Comisión Europea.

¿QUÉ OPINAN JOE BIDEN Y DONALD TRUMP?

Aunque la Casa Blanca comparte los temores de los legisladores sobre los peligros que plantea TikTok para la seguridad nacional, el equipo de campaña de Joe Biden ha invertido en la red social de cara a las elecciones presidenciales.

Su cuenta se lanzó oficialmente el 11 de febrero durante el Super Bowl. El objetivo es llegar a los votantes jóvenes, dado que un estudio del Pew Research Center, recogido por la web de noticias Axios, revela que casi un tercio de los estadounidenses de entre 18 y 29 años obtienen sus noticias de TikTok. El vídeo, titulado “Lol hey guys”, cuenta actualmente con casi 10,5 millones de visitas.

Por su parte, después de querer prohibirlo hace cuatro años, Donald Trump dice ahora que está en contra.

El candidato republicano a la Casa Blanca cree que esa prohibición ayudaría a Facebook, al que acusa de hacer trampas durante las últimas elecciones presidenciales.

“Si se deshacen de TikTok, Facebook y ‘Zuckerschmuck’ (una referencia al CEO de Meta, Mark Zuckerberg), duplicarán sus ingresos”, ha dicho en su red social Truth.

Con información de Radio France Internacionale