Desde el año pasado, se han presentado decenas de casos de jóvenes intoxicados con clonazepam. Como parte de un reto, los adolescentes ingerían pastillas de este fármaco hasta que “el último en dormirse” gane; escuelas asociaron el hito a las redes sociales, en especial, a TikTok.

Luego de varios meses de alerta, la plataforma expresó que el reto se originara en su comunidad, pues no han hallado evidencia alguna de videos que promuevan este peligroso acto.

“Nos tomamos muy en serio cualquier denuncia sobre un reto peligroso”, comentó Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, durante un encuentro sobre seguridad y protección de menores en las redes sociales.

El evento estuvo organizado por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, donde se discutió que dicho reto nunca fue tendencia en TikTok, según aclaraciones del vocero de la empresa.

“Los contenidos de esta naturaleza están prohibidos en nuestra plataforma y al momento de ser detectados, son eliminados inmediatamente”, condenó.

El pasado 16 de febrero, VANGUARDIA reportó que no se han encontrado videos relacionados sobre este reto, sin embargo, no significa que no haya tenido un impacto negativo en los jóvenes, empero, el “challenge” se originó incluso antes del lanzamiento de TikTok en México.

