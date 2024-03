Tiktoker habría sido víctima de feminicidio en SLP, había dicho que su pareja “había cambiado”

Entre comentarios se pudieron leer mensajes como: “Nunca cambian, por eso nunca hay que confiar”, “Justo ayer me salieron sus videos de que le estaba celebrando el cumpleaños a su esposo”, “¿Qué pasará con sus hijos?”, “El 8M saliste a marchar por las que ya no están y ahora marcharemos por ti” , entre otros.

El cantante de San Luis Potosí reveló en su cuenta de Facebook que constantemente animaba a Dulce Cristina para que fuera a su estudio y practicara la técnica de rap, pero ella nunca pudo acudir al encuentro. Además, el joven aseguró que borraba los mensajes y en ocasiones no le respondía.

“Me buscó a mí, mucha gente de su público me empezó a etiquetar en sus videos, varias veces me dejaba de contestar o eliminaba los mensajes, pero me dejó un archivo PDF en el que me comentaba lo que vivía. Ella iba a rapear su canción, pero nunca llegaba al estudio, así que a manera de homenaje hice la canción”, dijo.

Sin embargo, la tiktoker si alcanzó a enviarle la letra de su canción, por lo que el rapero decidió hacer una canción póstuma para pedir justicia por el caso.