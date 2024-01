Todas las mentiras sobre la mal llamada ‘lista de Epstein’

LAS MENTIRAS

MIKEL ARTETA

Circula una imagen con una lista de supuestos personajes públicos que habrían viajado a la isla de Jeffrey Epstein y entre ellas figura el entrenador de fútbol Mikel Arteta, pero es una mentira.

Arteta no aparece en los documentos publicados el 3 y el 4 de enero sobre la causa judicial contra la socia del magnate, Ghislaine Maxwell. Tampoco se encuentra en los registros de los vuelos a la isla de Epstein entre 1995 y 2019.

KURT COBAIN

Circula un video en el que aparentemente Kurt Cobain, vocalista y líder de Nirvana, habló de la isla de Epstein en los años 90. Pero es una mentira. Se trata de una entrevista que le hicieron a los miembros de la banda en agosto de 1993.

En ella, Cobain cuenta la historia real detrás de su canción “Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle”.

A Frances Farmer, actriz, la internaron en un centro psiquiátrico en una isla del estado de Washington en los 40, y ahí fue violada. En el video que circula, Cobain y el resto de miembros de Nirvana señalan hacia esa isla.

TOM HANKS

El actor Tom Hanks no figura entre los nombres incluidos en los documentos judiciales desclasificados del 3 y 4 de enero relacionados con Jeffrey Epstein, como afirman algunos contenidos.

Tampoco consta en los registros de los vuelos a la isla de Epstein, aunque se haya difundido su nombre en un listado de nombres de famosos que circula en redes, al menos desde febrero de 2023.

OTROS FAMOSOS QUE SE MENCIONAN EN LOS DOCUMENTOS

Entre los personajes más conocidos figuran Leonardo DiCaprio, Bruce Willis y Cameron Diaz, donde una de las testigos niega haberlos conocido en el entorno de Epstein. También aparecen el expresidente estadounidense Bill Clinton y el Príncipe Andrés, a quienes si relacionan con el magnate.

JIMMY KIMMEL

Circula una imagen con una supuesta declaración con una supuesta declaración de los documentos liberados sobre Jeffrey Epstein en la que se menciona al comediante Jimmy Kimmel y se afirma que ha mantenido relaciones sexuales con una menor, pero es una mentira. Ya que en los documentos no aparece el nombre de Kimmel y tampoco hay rastro de esa supuesta conversación.

DONALD TRUMP

El nombre del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece 4 veces, pero la testigo Johanna Sjoberg niega que participara en sus fiestas. En otras dos ocasiones, se habla de una visita a uno de los casinos de Trump en la ciudad de Atlantic City.

SUPUESTA LISTA DE VUELOS A LA ISLA DE EPSTEIN

Circula una imagen con una supuesta “lista de pedófilos” con los nombres de personajes famosos que supuestamente viajaron a la isla de Jeffrey Epstein.

La imagen se difunde desde febrero de 2023 y ahora vuelve moverse por redes sociales después de que se desclasificaran los documentos de una investigación judicial contra Ghislaine Maxwell, exsocia de Epstein.

En estos documentos no hay ninguna lista y aunque algunos de los nombres sí aparecen en los documentos, hacerlo no implica estar acusado de un delito.

STEPHEN HAWKING

También circula una imagen donde supuestamente al físico Stephen Hawking “le gustaba ver a enanos desnudos”.

La imagen es un montaje creado por un usuario de Twitter y no hay rastro de estas declaraciones en los documentos liberados.

Por lo que son mentiras que estas declaraciones procedentes de los documentos liberados sobre Epstein, asegurando que al físico “le gustaba ver a enanos desnudos” sean reales.

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS NO SON UNA LISTA DE CLIENTES

Como te contamos, estos documentos judiciales desclasificados no son una “lista de pedófilos” pero tampoco son una “lista de clientes de Epstein”.

En diciembre de 2023 empezaron a circular desinformaciones y AP desmintió que fuese a hacer público que figuras de alto perfil hubieran participado en delitos sexuales contratando a Epstein.

Las verificaciones indicaron que la jueza había ordenado la divulgación pública de 150 personas mencionadas en documentos judiciales relacionados con Epstein y mencionan que entre los nombres que se iban a revelar había víctimas de abusos sexuales, personas que trabajaban para el magnate, testigos de la causa contra la socia Maxwell y otras personalidades que no tenían una conexión con la trama delictiva.

DESMINTIENDO LA LISTA

Que un nombre aparezca entre estos documentos no implica que esa persona haya sido acusada de ningún delito, sino que puede estar mencionado entre testimonios, nombres de víctimas o de personas con las que Epstein interactúo en algún momento dentro de la investigación.

Entre los documentos se mencionan nombres, pero no se publican pruebas ni se acusa formalmente de ningún acto ilícito.

Así, aparecen los nombres de Trump, Michael Jackson, Stephen Hawking, el ilusionista David Copperfield y Bill Clinton.

CONTEXTO

Recordemos que una de las víctimas, Virginia Giuffre, había demandado a Maxwell en 2015 y la jueza Loretta Preska levantó el secreto de sumario del caso, que se saldó con un acuerdo extrajudicial.

El jueves 4 de enero se desclasificaron los 40 documentos en los que se citan víctimas de agresiones sexuales, personas que interactuaron con Epstein y posibles testigos.

Antes de la desclasificación ya había trascendido que en estos documentos aparecía el nombre de personalidades relacionadas con Epstein, como el príncipe Andrés de Reino Unido y Bill Clinton.