El día de ayer Andrés Manuel López Obrador advirtió que si Tesla decide instalar su planta en Nuevo León, el gobierno no entregará los permisos debido a que en ese estado hay graves problemas de escasez de agua.

“Si no hay agua no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, afirmó AMLO cuando se le preguntó si se insiste en instalar la planta en Nuevo León.

Asimismo, aseguró que la inversión de Tesla es muy importante para México porque permitirá crear empleos, por lo que se deberá cuidar que la planta se instale en un estado sin problemas de agua, para lo cual ya se cuenta con un mapa en el que están marcadas en rojo aquellas entidades con abasto.

Los puntos en rojo principalmente se ubican en entidades del norte de México como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y San Luis Potosí.

Pese a que el Gobierno permita la instalación de la planta en un lugar en específico, esto es lo que se requiere para su construcción.

Por parte de la Semarnat se necesita una manifestación de impacto ambiental y un estudio técnico justificativo.

Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se requieren de accesos carreteros.

De Pemex saber si pasa tubería por el predio y de Conagua se necesita una concesión para pozos.

Así mismo, la Gigafábrica de Tesla necesita agua tratada, ya que no usa fuentes potables. Sin embargo, Nuevo León genera 12 mil 600 litros por segundo de agua tratada.

Dos mil 600 litros por segundo de agua tratada están libres para su uso; tan solo 44 litros por segundo de agua tratada requiere una Gigaplanta de Tesla.