Trabajador fallece al caer desde plataforma del Tren Interurbano en CDMX; otro se encuentra grave

Al lugar acudieron paramédicos, quienes atendieron a los obreros; sin embargo, constataron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el hombre herido de gravedad fue trasladado a un hospital cercano para su pronta atención médica.

Hasta el momento, sobre la identidad de los trabajadores, se conoce que el obrero lesionado es un hombre de 28 años de edad que presentaba severas lesiones en el cráneo a consecuencia de la caída, motivo por el cual fue llevado al Hospital ABC. Mientras que el otro soldador que perdió la vida se trataba de un hombre de 35 años de edad, cuyo cuerpo esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

OBRA SIN CONDICIONES DE SEGURIDAD

Lía Limón, alcaldesa de la alcaldía Álvaro Obregón, se pronunció en respecto al accidente, asegurando que este ocurrió debido a que la obra no cuenta con las condiciones de seguridad. Además de que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Esto sucedió porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en altura en la norma, los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Negligencia que cobra vidas”, dijo Limón.

