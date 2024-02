Tremenda polémica, influencer revela que drogó y abusó de su esposo; luego se disculpa y dice que fue mentira

En las últimas horas la influencer colombiana Daily Montañez, mejor conocida como La tremenda, dio de qué hablar después de que en el podcast de Mariam Obregón, asegurara que había drogado y abusado de su esposo. La tremenda, quien acudió al podcast en compañía de su hoy esposo, Luis Jordan Galván, aseguró que hace un tiempo había drogado al padre de su hijo para posteriormente sodomizarlo y hasta depilarlo de sus partes íntimas. TE PUEDE INTERESAR: De OnlyFans a senadora... Ella es Cendy Robles, la modelo que buscará ser electa por el PT y la 4T en Tamaulipas “La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: ‘Dele de tomar esto en el trago. Tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer’. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba, yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”. La pareja de La tremenda mencionó que tras enterarse de lo que le había hecho su pareja se enojó con ella y dejó de hablarle. “Ese día me sentí vio... total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”. El video del podcast de La tremenda y su esposo actualmente no está disponible en YouTube ni en otras redes sociales, ya que fue dado de baja.

SE DISCULPA Y ASEGURA QUE MINTIÓ Tras la polémica que se desató por sus declaraciones, La tremenda publicó un video junto a su esposo en donde la influencer se disculpó y reveló que todo lo que dijo en el podcast era mentira. "No es verdad, nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos problemas en la relación, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estas situaciones con mi pareja. No me siento orgullosa, vi la entrevista y la verdad siento pena de mí misma por decir esas cosas". La youtuber mencionó que se sentía mal de hablar de temas tan delicados que lamentablemente han vivido otras personas. "Sí es la culpa de nosotros por ponernos a hablar de temas tan delicados, porque sí hay personas que de verdad han pasado por violaciones, por abusos y ahora están pensando que lo estamos tomando como una broma o un chiste, pero esto no es un chiste. En ese momento no lo vemos, no vimos el problema, así que de verdad les pido mis disculpas públicamente porque de verdad se lo merecen. Me considero una buena persona y una buena mujer". Finalmente, La tremenda comentó que entiende que ser una figura pública no es un juego.

"Me parece preocupante. Esto no es un juego, ya me di cuenta. Para tener redes sociales hay que tener una mente fuerte. A él lo tienen como el bobo que está conmigo y a mí como la maltratadora. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie". En el mismo video, el esposo de La tremenda dio su versión sobre lo que sucedió en el podcast por el que se volvieron virales. "Si eso hubiese pasado, yo no estaría con ella, no me hubiese casado. Les pedimos disculpas públicas porque era nuestro primer podcast, nos dejamos llevar por las emociones y estamos muy arrepentidos por ella. A mí me comentan que qué hago con esta mujer, pero les repito, fue algo totalmente por las emociones". Y reveló que lo que se dijo en el podcast fue para generar vistas y ser virales. "Muchachos, somos influencers, esto es polémica para que le vaya bien al video. ¿Ustedes creen que, si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado? Yo la dejo, una vieja loca así para qué". Con información de Excélsior

