Tribunal Electoral, el siguiente ‘en la mira’, partidos buscan recortar sus facultades

Los partidos de PAN, PRI, PRD y Morena se unen al proyecto para reducir las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual actualmente puede emitir sentencias a partir de interpretaciones de la Constitución, afectando las decisiones de los partidos sobre el registro de candidaturas, elección de dirigentes y representación legislativa.

La reforma constitucional, que será discutida en la Cámara de Diputados el día de hoy, pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución.

De ser aprobada, será remitida el Senado para que entre en vigor para el proceso electoral de 2024.

El documento plantea que el Tribunal Electoral emitiría sus sentencias, limitándose a lo que se establezca literalmente en la Constitución y las leyes electorales, y no podrá interpretarlas.

Asimismo, quedaría sin facultades para resolver casos de las Cámaras del Congreso, reportó Expansión Política.

“Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”, se lee en el proyecto de dictamen.

Los partidos proponen agregar al artículo 99 que estas facultades serán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera exclusiva.

Estos cambios impedirían al TEPJF realizar interpretaciones de las disposiciones constitucionales, a partir de las cuales, se logró obligar a los partidos a postular a sus candidatos empleando la paridad de género, resultado que hoy está presente en el marco jurídico, en el artículo 41 de la Constitución, y que se busca modificar.

A este artículo se propone añadir que “los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”.

“Conocer solo de cuestiones reguladas por leyes electorales implica que los derechos humanos, no contemplados en esas leyes, no podrán ya ser protegidos por el tribunal, son un montón, respecto de actos específicos y resoluciones, y eso significa crear vacíos de control constitucional. ¿A quién le conviene que la Constitución no se controle? A nadie”, sostuvo el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, el lunes en una clase magistral.

De igual manera, calificó como grave esta propuesta, pues beneficiaría a los “poderosos”.

Estas interpretaciones también han generado acciones afirmativas, obligando a los partidos a registrar candidatos que pertenezcan a minorías, como personas de la diversidad sexual, indígenas, migrantes y de la comunidad afro mexicana, reportó El Economista.

“Las acciones afirmativas fueron creadas por la Sala Superior para darle representatividad a sectores de la población que de otra manera no llegan a ser candidatos, ya no se diga a curules en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de personas indígenas, personas discapacitadas, personas de la diversidad sexual, afrodescendientes, migrantes”, agregó.

Los legisladores que promueven la iniciativa sostienen que los magistrados del Tribunal Electoral han tomado decisiones presuntamente irregulares.

Entre estas se encuentra la revocación de la convocatoria para el nombramiento de los nuevos consejeros de INE y la orden para designar que una mujer sea la presidenta de ese organismo, comunicó Expansión Política.

El pasado 23 de marzo, según reportó el medio, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y magistrados del TEPJF se reunieron para buscar acuerdos sobre el proceso para nombrar a la persona que presida al INE, así como resolver las diferencias que ha habido entre ambas instancias a partir de la sentencia de la Sala Superior.

“Celebro y agradezco al presidente (TEPJF) que podamos tener esta reunión de diálogo, fuera de lo que son las controversias de carácter jurídico y de las sentencias, si no con el propósito de ver hacia adelante, que nos permita contar con un marco jurídico y de relación respetuosa entre el Tribunal y la Cámara de Diputados”, destacó el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier de Morena.

En la reunión se congregaron también miembros de la Jucopo por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, así como los magistrados Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Mónica Soto y Felipe de la Mata Pizaña.

Ese día, previo a la reunión, el titular del TEPJF, Reyes Rodríguez, dijo que confía que “haya un diálogo respetuoso, fluido y de construcción de acuerdos por el beneficio del Estado mexicano, de las instituciones (...), como el Tribunal y Poder Legislativo”.

Con información de medios