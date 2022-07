CIUDAD DE MÉXICO.– Detrás de la masacre de miembros de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, hubo “un gran mensaje, no para las mujeres y los niños, sino para sus esposos y padres”, señaló Sally Denton, autora del libro “The Colony: Faith and Blood in a Promised Land”, sobre ese suceso ocurrido en 2019.

En su libro añadió que es mucho más que una familia mormona perversa, corrupta y violenta, y mantienen relación con cárteles de la droga, indicó Daily News.

“Es, de hecho, una fascinante inmersión profunda en el fanatismo, la violencia, el engaño, la enfermedad mental y la misoginia de los mormones, que se remonta a la fundación de la religión a mediados del siglo XIX por Joseph Smith”, indicó la autora estadunidense.

