‘Un problema lamentable’... Asesinato de jóvenes en Celaya fue por consumo de drogas, asegura AMLO

“Acabo de ver un problema lamentable con unos jóvenes de Guanajuato, hace dos días, de un asesinato que tuvo que ver con consumo de droga”, expresó.

“Lo que nos ha sacado adelante ante cualquier tipo de calamidades es gracias a nuestra cultura que no tenemos el consumo de drogas como ocurre en Estado Unidos”.

“UN PROBLEMA LAMENTABLE”

Minutos más tarde, ahondó en el tema. De acuerdo con la información con la que cuenta el mandatario federal, los cinco alumnos de la Universidad Latina de México (ULM) viajaron de Guanajuato a Querétaro para “asistir a fiestas”. De regreso a la entidad, habrían sido asesinados.

“Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro. Pasaron a algún lugar de Villagrán municipio guanajuatense a comprar droga y ahí los asesinaron. Esto es todavía hipotético, todavía no concluye la investigación”, detalló.

En la mañanera de este miércoles, reconoció que si bien en diversos sitios del país hay tráfico de drogas, el consumo no se ha disparado a los niveles de Estados Unidos.

“Eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda, o sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, en Chiapas, incluso existe pues consumo, pero no es un problema. No existe consumo de droga en Yucatán, en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga, es tráfico, pero no hay consumo de químicos. El problema en Guanajuato es que por razones que deben de seguirse analizando, creció el consumo en jóvenes”, dijo.

“Pero con todo lo que se pueda decir de Zacatecas, Michoacán y Jalisco, no es lo mismo, porque no tienen el consumo de Guanajuato. Ya no hablamos de Querétaro, no hay consumo, o sea sí, hay, pero mínimo, nada. ¿Cuántos pierden la vida en México por sobredosis? Muy pocos, para los 100 mil que pierden la vida en Estados Unidos (por sobredosis por consumo de drogas como el fentanilo), y jóvenes”.

El jefe del Ejecutivo señaló que esta problemática no se presenta en todo Guanajuato, sino únicamente en el corredor industrial.

“Imagínense si a nosotros nos toca una pandemia de consumo de droga en nuestros jóvenes. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué viene asociado con el consumo de las drogas? El comercio, la venta. Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso”, planteó el mandatario.

Mencionó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, estuvo ayer en la Ciudad de México en una reunión con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para hablar sobre el crimen del fin de semana en Celaya.

Dijo que si bien los opositores han tomado este crimen para manifestarse en contra de su administración, se debe ir a fondo para analizar las causas del crecimiento en el consumo en esa región, así como en el caso específico de los jóvenes.

“Hay que ver eso y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo, porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no esta así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y menos en Oaxaca y menos e Tuxtla. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo, por eso donde tenemos más problemas de consumo es donde hay más homicidios, están relacionados. A mayor consumo más homicidios. Lo de Guanajuato de homicidios tiene que ver con eso, es enfrentamiento de bandas por la venta de la droga”.