‘Una ofensa’ que Renato Sales sea fiscal en Campeche, señalan en Oaxaca

Oaxaca, Oax. Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) Nochixtlán repudiaron el nombramiento de Renato Sales Heredia como fiscal de Campeche por el gobierno de la morenista Layda Sansores, ya que, aseguraron, es uno de los principales responsables de la operación fallida realizada el 19 de junio de 2016 en el municipio de Asunción Nochixtlán, con saldo de ocho personas muertas por arma de fuego.

Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, consideró que la designación es “una ofensa” para las víctimas de desalojo solicitado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) a las fuerzas federales. “Es un premio a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, reprochó.

Aseguró que Sales Heredia, junto con Peña Nieto; el entonces ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Enrique Galindo Ceballos, ex titular de la División de Fuerzas Federales, y el ex mandatario Gabino Cué son los responsables de la fracasada intervención policiaca, que además dejó un centenar de heridos de bala, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Renato Sales, quien en el pasado proceso electoral compitió por Morena por la presidencia municipal de Campeche, fue comisionado Nacional de Seguridad y el brazo policiaco de la Secretaría de Gobernación, señaló Ambrosio, quien aseveró que debe ser enjuiciado por los crímenes cometidos contra el pueblo oaxaqueño, particularmente contra el de Nochixtlán.

Insistió en que su nombramiento como fiscal de Campeche y su previa postulación son “una muestra del pacto de impunidad que existe entre la cuarta transformación y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, el cual se ratifica con la negativa de la Fiscalía General de la República a llamar a declarar a Peña Nieto sobre al desalojo efectuado la mañana del 19 de junio de 2016.

Recordó que los habitantes de esta localidad salieron a defender a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes protestaban contra de la imposición de la reforma educativa, así como por el encarcelamiento de dirigentes de la gremial.