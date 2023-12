Uriel Carmona desestima resolución de la Cámara de Diputados sobre desafuero

El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha rechazado la resolución emitida por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que determinó su desafuero este martes. Carmona Gándara argumenta que legalmente esta determinación solo compete al Congreso de Morelos y espera que este último decida si homologa lo resuelto a nivel federal.

En una entrevista, Carmona Gándara, quien es el único servidor público en la historia de Morelos que ha estado en prisión por casi dos meses, declaró con serenidad que se encuentra tranquilo y afirma no haber cometido ningún delito. Los casos por los cuales es investigado a nivel federal no guardan relación con los procesos penales en la Fiscalía General de la Ciudad de México, sino que se centran en la falta de exámenes de control y confianza durante su ejercicio como fiscal.

“Estoy tranquilo, no he cometido ningún delito. Esa resolución final le corresponde, le compete totalmente a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado la que decida si homologa lo resuelto en la Cámara de Diputados. No hay nada escrito”, aseguró.

URIEL CARMONA ENFRENTA ACTUALMENTE CUATRO PROCESOS PENALES

El funcionario destacó que enfrenta cuatro procesos penales y un proceso de desafuero, pero sostiene que no hay ninguna base legal para perseguirlo. Enfatizó que las acusaciones en su contra se centran en ejercer el cargo de fiscal durante un breve período sin contar con evaluaciones de control de confianza, que, según él, no son un requisito constitucional en Morelos para ocupar dicho cargo.

“Estoy tranquilo. No hay ningún delito que perseguir... Se me acusa de haber ejercido el cargo de fiscal sin contar, durante un par de meses, con unas evaluaciones de control de confianza, con las cuales si cuento y además no son requisito en la Constitución de Morelos para ejercer el cargo (...) Yo espero que la razón impere en primera instancia y no se me prive del derecho fuero constitucional”.